تحول شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية (اير نيوزيلاند) إحدى طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر إلى عيادة لإعطاء لقاح مضاد لفيروس كورونا في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لتعزيز عملية التطعيم.

ويتم افتتاح مركز التطعيم في الطائرة يوم السبت في مطار أوكلاند، حيث يدخل الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل مسبقا عبر الباب الأمامي للطائرة إلى درجة رجال الأعمال.

وأثناء تواجدهم على مقاعد درجة رجال الأعمال المتميزة، يحصل هؤلاء على جرعة واحدة من لقاح فايزر/بيونتك.

وأفادت صفحة على فيسبوك لهذه المبادرة بأنه "سوف يتم نقلهم بعد ذلك عبر مقصورة الطائرة إلى مقاعد الدرجة الاقتصادية حيث تقدم لهم الوجبات الخفيفة أثناء انتظارهم فترة لمراقبة حالتهم قبل النزول من الطائرة".

وانطلقت حملة التطعيم في نيوزيلندا بشكل بطيء، وحتى الآن تم تطعيم نحو 50% فقط من السكان. وتستخدم الدولة فقط لقاح فايزر/بيونتك.

وأغلقت نيوزيلندا حدودها الخارجية في بداية الوباء وفرضت قيودا صارمة على السفر. ولم يستقل العديد من مواطنيها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة أي طائرة منذ ذلك الحين.

وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها سوف تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا في قطاعات التعليم والصحة والمعاقين.