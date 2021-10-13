أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الأربعاء وصول الفائض التجاري للصين خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى 7ر66 مليار دولار في حين كانت التوقعات 8ر46 مليار دولار.

وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر28% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 21%.

كما زادت الواردات بنسبة 6ر17% سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 20%.

في الوقت نفسه زادت صادرات الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33% في حين زادت الوادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 6ر32% سنويا.

وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 54ر427 مليار دولار، مقابل 49ر362 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.