ذكر موقع فيشاجيس fichajes الاسباني اليوم الأربعاء أن نادي ريال مدريد، عملاق الدوري الاسباني، يسعى للتعاقد مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول لكرة القدم.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن ريال مدريد وضع أرنولد على قائمة الانتقالات الخاصة به خلال يناير أو الصيف المقبل خاصة أنه يُفكر في تعزيز مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أشرف حكيمي وإعارة أودريوزولا، والاعتماد منذ الموسم قبل الماضي على لوكاس فاسكيز ليكون بديلًا لداني كارفخال، الذي تلاحقه الإصابات كثيرًا.

ويقدر ليفربول أرنولد بـ75 مليون يورو، ويسعى ريال مدريد لفتح باب التفاوض مع النادي الإنجليزي خلال الأيام المقبلة لمحاولة حسم الصفقة في يناير أو بأقصى تقدير، نهاية الموسم.

ويعد أرنولد، أحد اللاعبين الذين جددوا عقودهم مع ليفربول مؤخرًا ولديه عقد حتى 2025.