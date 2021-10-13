قررت مجموعة "أمريكان إيرلاينز جروب" أكبر شركة طيران أمريكية ورقم 4 شركة طيران ساوث ويست الامتثال لأمر الرئيس جو بايدن الذي يطالب بتطعيم الموظفين ضد كوفيد19-، وتحدتا أمرا من حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بمنع مثل هذه الإجراءات.

ويشكل القراران اللذان تم اتخاذهما تحديا فورا للحاكم الجمهوري أبوت من جانب اثنتين من أكبر الشركات في الولاية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

واضطرت الشركات التي تقوم بعلميات في تكساس مثل شركتي الطيران إلى الاختيار بين مرسوم أبوت وأمر البيت الأبيض الذي يطالب المتعاقدين الاتحاديين بفرض التطعيم على موظفيهم.