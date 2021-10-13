أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات تسليم 85 طائرة نقل وشحن في الربع الثالث من العام الحالي.

ووصل إجمالي ما سلمته الشركة خلال الأرباع الثلاثة من العام الحالي إلى 241 طائرة وهي حصيلة تقل بصورة ملحوظة عن حصيلة الطائرات التي سلمتها منافستها الأوروبية ايرباص في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي (424 طائرة) منها 40 طائرة في ايلول/سبتمبر الماضي وحده.

يذكر أن أسباب تراجع مبيعات بوينج تتمثل بالدرجة الأولى في إجراء حظر الطيران على مدار فترة طويلة بالنسبة لطائرات بوينج للمسافات المتوسطة 737 ماكس إلى جانب أزمة كورونا، ولم تتمكن بوينج من معاودة توريد طائرات من هذا النوع قبل تشرين ثان/نوفمبر 2020، ومنذ ذلك التاريخ عاودت الشركة زيادة الإنتاج تدريجيا.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن بوينج من توريد الكثير من طائرات المسافات الطويلة طراز 787 "دريملاينر" بسبب عيوب فنية ما أجبرها على تقليص إنتاجها.

ووصل إجمالي حجم الطلبيات التي تلقتها بوينج في العام الحالي إلى أكثر من 302 طائرة حتى الآن بعد خصم الإلغاءات، فيما وصل صافي حجم الطلبيات الجديدة لايرباص إلى 133 طائرة فقط.