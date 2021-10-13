ذكرت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في مانيلا اليوم الأربعاء أن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي سببتها عاصفة كومباسو في الفلبين ارتفع إلى 13 شخصا، مع بقاء ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وأفادت الوكالة بأن أحدث ضحيتين هما امرأة عمرها 35 عاما لقيت حتفها في انهيار أرضي ورجل عمره 52 عاما غرق في فيضانات في إقليم إيلوكوس سور شمالي البلاد.

وقتلت الانهيارات الأرضية والفيضانات في وقت سابق ستة أشخاص في إقليم بينجويت القريب من إيلوكوس سور وشخصا في إقليم كاجايان وأربعة آخرين في إقليم بالاوان غربي الفلبين.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن كومباسو غادرت الفلبين وتتجه نحو الصين.

لكن المكتب حذر من احتمال استمرار حدوث الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في المناطق التي ضربتها كومباسو بسبب "التشبع العالي لرطوبة التربة" من الأمطار الغزيرة التي جلبتها العاصفة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن كومباسو حافظت على قوتها وكانت تصاحبها رياح مستمرة بسرعة قصوى 100 كيلومتر في الساعة مع زوابع وهبات عاصفة تصل سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بالقرب من هاينان في الصين اليوم الأربعاء.

ويتعرض الأرخبيل الفلبيني لما معدله 20 إعصارا استوائيا كل عام.