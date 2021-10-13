بدأ مؤتمر التجارة الرقمية العالمي لعام 2021 في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وفقا للسلطات المحلية.

واستقطب الحدث مبعوثين دبلوماسيين وممثلين عن جمعيات أعمال من حوالي 100 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف تاجر وخبير وباحث.

وتم عرض آلاف الأنواع من البضائع المستوردة من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والمشروبات والحرف اليدوية، في المؤتمر الذي تستضيفه حكومة مقاطعة هوبي وتنظمه حكومة مدينة ووهان ومديرية التجارة بالمقاطعة.

وفي حفل الافتتاح، وقعت 15 شركة ومؤسسة معروفة من جميع أنحاء البلاد على اقتراح لدعم بناء مركز لوجستي تجاري وطني في ووهان.

وقال لوه بون تشي الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة، في كلمة ألقاها في الحدث، إن جهود الصين لتعزيز الابتكار والتجارة الرقمية والاستدامة لن تعزز اقتصادها المحلي فحسب، بل ستنتج أيضا فرقا كبيرا في المشهد العالمي.