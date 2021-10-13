وقع الاختيار على فيلم "تيتان" لجوليا دوكورنو الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان لتمثيل فرنسا في السباق إلى جوائز الأوسكار، على ما أعلن المركز الوطني للسينما الفرنسية.

حصلت دوكورنو (37 عاماً) على السعفة الذهبية في تموز/يوليو الفائت عن هذا العمل الذي ينتمي إلى فئة "أفلام النوع" ويتسم بأسلوب معاصر ينطوي على أكبر قدر من العنف والسوداوية والتوجهات النسوية.

يؤدي دوري البطولة في الفيلم الممثل الفرنسي فنسان ليندون ومواطنته أغات روسيل.

واستقطب "تياتان" المحظور على من هم دون السادسة عشرة أكثر من 300 ألف مشاهد في دور السينما الفرنسية منذ بدء عرضه فيها في منتصف تموز/يوليو، قبل بدء العمل بنظام التصريح الصحي.

وأبدى موزعوه ارتياحهم إلى درجة الإقبال عليه في الصالات الأميركية التي انطلقت عروضه فيها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر مليون دولار في عشرة أيام.

تنافس "تيتان" على الفوز بتمثيل فرنسا قي فئة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار مع فيلمين آخرين هما "ليفنمان" للمخرجة الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان الفائز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية، و"باك دور" لسيدريك جيمينيز.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال بتوزيع جوائز الأوسكار في 27 آذار/مارس المقبل في لوس أنجليس.

وكانت فرنسا رشحت العام الفائت فيلم "دو" لفيليبو مينيغيتي لكن أكاديمية الأوسكار لم تختره ضمن اللائحة النهائية