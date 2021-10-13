ألغت الفلبين اليوم الأربعاء قيود الحجر الصحي الإلزامي المفروضة على المسافرين الوافدين المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك - حسبما أوردته صحيفة /فلبين ستار/ المحلية - "لن تكون هناك حاجة إلى المكوث في مراكز الحجر الصحي، ولكن المسافر ملزم بالمراقبة الذاتية لأية أعراض حتى اليوم الرابع عشر".

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على المواطنين الفلبينيين المحصنين بالكامل والقادمين من الخارج أو "يمكنهم اختيار البقاء في مراكز الحجر الصحي حتى إصدار نتيجة اختبار سلبية تؤخذ في مركز الحجر الصحي لدى وصولهم".

وأعلن القصر الرئاسي الفلبيني - في بيان له - أنه اعتبارا من غد الخميس، من المقرر أن يطلب من الرعايا الأجانب المحصنين بالكامل نتيجة اختبار سلبية في غضون 72 ساعة قبل المغادرة من بلدهم الأصلي بدلا من الحجر الصحي.