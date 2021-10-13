أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الكوري الجنوبي اليوم الاربعاء ارتفاع معدل البطالة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقد ارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 3% خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما بلغ 8ر2 % في آب/أغسطس الماضي.

وبلغ معدل البطالة خلال نفس الشهر من العام الماضي 4%.

وارتفع معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية إلى 7ر2% في أيلول/سبتمبر الماضي بعدما بلغ 6ر2% في آب/أغسطس الماضي.

وارتفع عدد العاطلين إلى 756 مليون عاطل في أيلول/سبتمبر ، بعدما بلغ 744 مليون شخص في آب/أغسطس الماضي.

وارتفع عدد العاملين بواقع 671 ألف شخص على أساس سنوي، ليصل الاجمالي إلى 683ر27 مليون خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.