باعت المفوضية الأوروبية باكورة ما يسمى بالسندات الخضراء لتمويل مشروعات تتعلق بالمناخ كجزء من حزمة المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال مفوض الميزانية يوهانس هان يوم الثلاثاء إن السند الأول جمع بالفعل 12 مليار يورو (8ر13 مليار دولار).

ووفقا للمفوضية، تجاوز الطلب المعروض من السندات بأكثر من 11 مرة، موضحة أنه تم تقديم طلبات تزيد قيمتها عن 135 مليار يورو للسند الأول.

وقال هان إن برنامج مبيعات السندات الخضراء للاتحاد الأوروبى هو الأكبر في العالم ، ووصف بداية المبيعات بأنها "نجاح كبير".

وفي المجمل، تسعى المفوضية إلى جمع ما يصل إلى 250 مليار يورو من خلال السندات الخضراء. ويهدف ذلك إلى تمويل نحو 30% من برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة البناء المرتبط بجائحة فيروس كورونا، والذي تبلغ قيمته نحو 800 مليار يورو.

ومن المقرر أن تُضخ هذا الأموال، التي تريد المفوضية جمعها بحلول نهاية عام 2026 من خلال بيع السندات الخضراء، لتمويل مشروعات صديقة للمناخ حصرا من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وقال هان: "ستسهم السندات الخضراء للمنظمات غير الحكومية في التعافي الأخضر والمستدام لأوروبا. وستستخدم المفوضية السندات الخضراء لتمويل الإصلاحات والاستثمارات المتعلقة بالمناخ في شركات جديدة".

ووفقا لمعلوماتها الخاصة، أصدرت المفوضية بالفعل سندات بقيمة 5ر68 مليار يورو هذا العام لتمويل برنامج إعادة البناء.

وبشكل إجمالي، تسعى المفوضية إلى بيع سندات بقيمة 80 مليار يورو بحلول نهاية هذا العام، بما في ذلك السندات الخضراء.