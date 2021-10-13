قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا إلى الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع بين الجانبين بشأن الرسوم التي تم فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب الأوروبي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المقترح المعدل يتضمن ما يسمى "حصص نسبة الرسوم" التي أشارت إليها بلومبرج في الشهر الماضي، ويسمح بدخول كميات أكبر من الصلب الأوروبي إلى الولايات المتحدة، قبل زيادة الرسوم على الواردات.

يذكر أن نظام حصص الرسوم، يسمح للدول بتصدير كميات محددة من أي منتج إلى الدول الأخرى برسوم مخفضة، لكن الشحنات التي تزيد عن هذه الحصص ستخضع لرسوم أعلى.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قرر في آذار/مارس 2018 ، فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم والصلب بدعوى خطورة هذه الواردات على الأمن القومي الأمريكي،

بلغت الرسوم الأمريكية على الصلب 25% وعلى الألومنيوم 10%، حيث شملت هذه الرسوم الواردات القادمة من العديد من دول العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم عقابية مضادة على كمية من المنتجات الأمريكية.

وبعد تولي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بدأت الاتصالات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف احتواء النزاعات التجارية بين الجانبين.