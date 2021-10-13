نما الاقتصاد البريطاني خلال شهر آب/أغسطس الماضي، بعد رفع جميع قيود مكافحة فيروس كورونا مما عزز قطاع الضيافة وإقامة الفعاليات.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن مكتب الاحصاء الوطني القول إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 4ر0% خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.

وقد أظهرت البيانات دلالات على تباطؤ التعافي من جائحة كورونا، في ظل تأثيرات مشاكل سلاسل الامداد العالمية، حيث جاءت نسبة نمو الاقتصاد في آب/أغسطس الماضي أقل من المتوقع، كما خفض مكتب الاحصاء من توقعاته لشهر تموز/يوليو الماضي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0ر1% بدلا من النمو بنسبة 0ر1 %.

ويحتاج الاقتصاد البريطاني النمو بنسبة 1ر2% خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي لتحقيق توقعات بنك انجلترا بالنمو بهذه النسبة خلال الربع الثالث.

وقال دارين مورجان مدير قسم الاحصاءات الاقتصادية بمكتب الاحصاء " نما الاقتصاد خلال شهر آب/أغسطس الماضي حيث استفادت الحانات والمطاعم والمهرجانات من أول شهر كامل بدون قيود لمكافحة فيروس كورونا في انجلترا".

أظهرت البيانات انخفاض إنتاج قطاع البناء للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2ر0% خلال آب/أغسطس الماضي عقب انخفاضه بنسبة 1% في تموز/يوليو الماضي، وذلك بسبب مشاكل الامداد التي أدت لنقص المواد الخام وارتفاع الاسعار.