أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على أهمية العمل الجماعي المشترك والتعاون والتنسيق الدائم بين كل الجهات العسكرية في البلاد (الجيش والشرطة والحرس الوطني)، وذلك بهدف تحقيق التجانس والانسجام والمرونة في تنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليها في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخ حمد جابر العلي خلال حضوره اليوم الأربعاء فعاليات ختام تمرين «درع الوطن 4» الذي تم تنفيذه على مرحلتين في لواء صالح المحمد الالي/94، وبمشاركة عدد من وحدات الجيش الكويتي وقطاعات من وزارة الداخلية والحرس الوطني.

وقال الشيخ حمد جابر العلي ان تمرين «درع الوطن 4» يأتي ترجمة للجهود المشتركة بين الجهات العسكرية في البلاد بهدف تنمية قدرات ومهارات منتسبيها لمواكبة التطور السريع في مجال التسليح والتجهيز، والوصول بهم إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد والكفاءة، والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأشاد الجابر بالروح المعنوية العالية والأداء المتميز للمشاركين في تمرين (درع الوطن 4) والذي يعكس حجم القدرة والمهارة الميدانية لمنتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني، داعيا المشاركين إلى مواصلة العمل والبذل والعطاء لتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة، والمحافظة على مستوى وكفاءة الأداء لمنتسبي قواتنا المسلحة.

وتوجه الشيخ حمد جابر العلي إلى الباري عز وجل بالدعاء بأن يحفظ وطننا العزيز من كل شر ومكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.

كان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لدى وصوله الى موقع تمرين (درع الوطن 4) رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وآمر لواء صالح المحمد الآلي/94 العميد الركن محمد دخيل الخرينج وعدد من ضباط اللواء.

هذا، وحضر ختام فعاليات التمرين عدد من كبار قادة الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني.