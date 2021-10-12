يضم 15 محاضراً من 10 دول إلى جانب الكويت من أكبر الأطباء في العالم

نهدف إلى إيجاد فرصة حية للتفاعل وتبادل الخبرات ونقل المعلومات بين الحضور

أعلن رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى المواساة محمود عمر عن إقامة المؤتمر الثاني عشر لأمراض ومناظير الجهاز الهضمي يوم السبت المقبل ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الماضي ، والذي تم بحضور أكثر من 500 مشارك عبر تقنية الفيديو لظروف جائحة "كورونا".

وأكد عمر أن المؤتمر سيقام برئاسة استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ا.د جابر العلي بالإضافة إلى 15 محاضراً من 10 دول إلى جانب الكويت من أكبر أساتذة الجهاز الهضمي والمناظير من أوروبا وكندا والولايات المتحدة .

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد فرصة حية للتفاعل وتبادل الخبرات بين الحضور من أطباء الجهاز الهضمي والجراحة والأطفال ، وكذلك الأطباء الممارسين وأطباء الطوارئ من ناحية ، وأكبر أساتذة الجهاز الهضمي والمناظير من ناحية أخرى ، وذلك لصقل المهارات وزيادة المعلومات لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى .

وقال رئيس الموتمر استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد د جابر العلي إن المؤتمر سيقام عبر بث حي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة من حيدر أباد والهند بواسطة الخبير العالمي د.ناجي ردي رئيس المعهد الأسيوي للجهاز الهضمي ، ومن ميلانو إيطاليا بواسطة الأستاذ الدكتور أليساندرو ريبتيش رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة هيومانيتس بميلانو .

ويحاضر ا.د جاك ديفيد من بروكسل بلجيكا عن أورام البنكرياس و .د راف بيشوي من ليوتين بلجيكا عن التهاب القولون التقرحي .

كما يقوم كل من ا.د مارك جيوتانين من مارسيليا فرنسا و ا.د براديب بهنلاري من المملكة المتحدة بمجموعة من عمليات مناظير الجهاز الهضمي وكيفية إجراؤها .

ونوه العلي إلى أن المؤتمر سيكون به بث حي من كندا والولايات المتحدة ويتضمن أربعة من الأساتذة ا.د براتيك شارماو الخبير في أمراض ارتجاع المرئي و ا.د دوجلاس ركس المشهور في أمراض مناظير القولون ، وكذلك ا.د بروكس كاسن والذي سيتحدث عن أمراض المعدة و ا.د الان باركون الخبير في نزيف الجهاز الهضمي وعلاجه .

الجدير بالذكر أنه سيترأس الجلسات د. أسماء الكندري الاستشاري بمستشفى الجهراء و د. ماجدة بخارى من الإمارات العربية وا.د أوزلم شاكير من اسطنبول وا.د سامح فخري و ا.د أحمد هاشم من القاهرة .