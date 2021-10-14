مبارك الخالدي



نجح الجهاز الإداري في الفريق الأول بالنادي العربي في قيد وتسجيل اللاعب سيف الحشان وذلك قبل يوم من إغلاق باب الانتقالات للاعبين المحليين.



وكانت لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة برئاسة نائب رئيس الاتحاد وعضوية د.أحمد المطيري ود.ناصر الرشيدي وباسل الشمري قد شطبت اللاعب من سجلات نادي القادسية بعد الاستئناس بالرأي القانوني من لجنة أوضاع اللاعبين لدى «فيفا»، وبذلك أصبح الحشان لاعبا في صفوف «الأخضر» بشكل رسمي منهياً بذلك جدلا استمر لأسابيع حول بطاقة اللاعب الدولية.



وفي شأن متصل، يستأنف «الأخضر» تدريباته المعتادة اليوم على ستاد نادي الشباب بعد انتهاء الراحة الإجبارية التي منحها الجهاز الفني للفرق بقيادة الكرواتي انتي ميشا، حيث من المتوقع أن ينضم إلى تدريبات الفريق المحترفان السوري علاء الدين الدالي والليبي السنوسي الهادي بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.



جدير بالذكر أن «الأخضر» يستعد لمواجهة الساحل الاثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد التنشيطية.