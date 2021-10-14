ليلى الشافعي



أعلنت جمعية المنابر القرآنية عن خوض 34 متسابقا من طلاب حلقاتها للمنافسات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده للعام 2021.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.محمد يوسف الشطي: مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده من العلامات البارزة للكويت التي تحرص على العناية بكتاب الله عز وجل حفظا وترتيلا، ورعاية لحفاظ ومحفظي القرآن الكريم، لاسيما مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي تحظى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأضاف إن المسابقة جاءت لتحقيق مجموعة من الأهداف النبيلة ومنها تشجيع المواطنين في الكويت على اختلاف أعمارهم على الإقبال على كتاب الله تعالى حفظا وتلاوة من خلال جو تنافسي مشجع على الحفظ والتسابق، وأيضا تشجيع ودعم جهود الجهات التي تساهم في الجهود الرامية إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وتجويده.



وبين د.الشطي أن جمعية المنابر القرآنية تشارك في مسابقة الكويت الكبرى كل عام من خلال طلاب حلقاتها، وبلغ عدد المشاركين من الجمعية هذا العام 34 متسابقا بعد التصفيات الأولية التي عقدت لأكثر من 88 متسابقا لاختيار أبرز وأفضل الحفاظ والحافظات، يتنافسون على جميع أفرع المسابقة المفتوحة للمواطنين من كل الأعمار، لاسيما فرع المسابقة العامة وفرع القراءات القرآنية وبالإضافة إلى مسابقة المجد، وفرع ذوي الاحتياجات الخاصة لكبار السن وفئة الصم والمكفوفين، ومسابقة النشء والشباب وهي متاحة للشباب من طلبة وطالبات المدارس والمعاهد التطبيقية والجامعات ومن في حكمهم.



وختم الشطي بدعاء المولى عز وجل أن يكتب التوفيق والسداد لكل المتسابقين المشاركين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وأن يجزي الله خيرا راعي المسابقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ويبارك في جهود القائمين عليها، وعلى جميع مشروعات خدمة القرآن الكريم في هذا البلد الطيب.