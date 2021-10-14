عقدت جمعية الرحمة العالمية جمعيتها العمومية العادية مساء الثلاثاء 12/10/2021، بمقرها الكائن بمنطقة حولي، وفقا للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وذلك لمناقشة واعتماد التقرير الختامي (المالي والإداري) عن الفترة المنتهية في 31/12/2020، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤولين بمكتب العصيمي والعيبان للتدقيق المحاسبي.



وخلال اللقاء تمت تزكية الشيخ يحيى سليمان العقيلي رئيسا لمجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية خلفا للشيخ جاسم المهلهل الياسين، الذي تمت تسميته بإجماع الحضور رئيسا فخريا للجمعية، بعد سنوات حافلة بالعمل والعطاء وإدارة شؤون المؤسسة بالحكمة والخبرة.



بدوره، وجه رئيس مجلس الإدارة الجديد يحيى سليمان العقيلي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم لمسيرة المؤسسة وبرامجها المتنوعة طيلة السنوات الماضية، كما قام العقيلي بفتح باب النقاش مع أعضاء الجمعية العمومية، حول التقرير المالي والإداري عن الفترة المنتهية، بالإضافة إلى عرض ملامح الخطة الاستراتيجية التي ستعمل الجمعية وفقا لأهدافها ووسائلها خلال الأعوام المقبلة، وسبل تطوير العمل لتحقيق الريادة والتميز.



هذا، وقد تقدم العقيلي بالشكر لوزارة الشؤون، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على تعاونها الكبير مع الجمعية في تيسير الإجراءات الخاصة بالمشروعات الإنسانية، وتسخير كل الامكانات والطاقات لإنجاح العمل الخيري الكويتي.



وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الإدارة التهنئة لأعضاء الجمعية على اعتماد التقرير المالي والإداري، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في العمل على تحقيق رسالة الجمعية المتمثلة في «بناء الإنسان» والمساهمة في تحسين حياة الشعوب والأقليات، تحقيقا للتنمية المستدامة وأهدافها، من خلال الأنشطة الخيرية التنموية والإغاثية والشراكات والمبادرات المتنوعة، واستمرارا لمسيرة 39 عاما من الإنجازات الخيرية، لخدمة المحتاجين في 45 دولة.