أعلن البنك التجاري الكويتي عن أسماء الفائزين في حملة «بر بحر» في بث مباشر عبر أثير إذاعة نبض الكويت 88.8 FM، برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري»، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة، لضمان شفافية عملية السحب والإشراف عليه.



وضمن البث المباشر للسحب تمت استضافة كل من بدور منصور بوخمسين - مدير تنفيذي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ومحمد عدنان عبدالغفور - مسؤول حسابات الرواتب - إدارة التسويق.



هذا، وقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين في حملة «بر بحر» حيث فاز كل من: ضياء محمود عبدالمحسن عبدالجليل بمركبة بولاريس ريزر، فهد يوسف الميلم بدراجة كهربائية، بينما فاز بلوح تزلق كهربائي كل من: عادل سالم العبدالرزاق، راجح عبدالله القحطاني، وائل محمد العتيقي.



وتستمر الحملة لغاية نهاية شهر أكتوبر، حيث سيتم إجراء السحب الأخير على عدة جوائز قيمة ومنها سيارة Polaris Slingshot LTE الرياضية.