أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم عن تفعيل وإضافة خدمات جديدة من قبل وزارة الداخلية لتكون متاحة لمستخدمي التطبيق.



وأشار كاظم إلى أنه وضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات في وزارة الداخلية بتقديم خدمة حصرية عبر تطبيق «سهل» من خلال إمكانية دفع قيمة تذاكر المبعدين عن البلاد عبر خانة خدمات الوزارة في التطبيق، علاوة على خدمة أخرى تتمثل في نقل الإقامة المؤقتة إلى المادة السابقة من خلال إدخال الرقم المدني للمكفول ورقم الهاتف النقال للكفيل.



وأوضح ان تعاون الوزارة في إضافة المزيد من الخدمات لمستخدمي التطبيق يسهم بشكل كبير في زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، كما أنها ماضية في تجهيز المزيد من الخدمات الإلكترونية التي ستكون متاحة لاحقا للمستخدمين من المواطنين والمقيمين.