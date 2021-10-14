أسامة دياب



قال السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج ان العام الحالي كان واحدا من أهم التحديات في مكافحة جائحة كوفيد- 19 فضلا عن كونه محطة مهمة في تاريخ العلاقات الهندية - الكويتية.



وأضاف: في مجمل كلمته خلال الحفل الذي أقامته السفارة لوداع السكرتير الأول فيها فهد أحمد خان سوري لانتهاء مهام عمله في الكويت، لقد قمت بإطلاق خارطة طريق وخطة لإشراك أصدقائنا الكويتيين والمجتمع الهندي في وقت واحد في مكافحة جائحة كوفيد- 19 ومن اجل تعزيز علاقاتنا الثنائية.



وأضاف ان العلاقات بين الهند والكويت شراكة لم تصمد أمام اختبار الزمن فحسب، بل نمت من قوة إلى قوة بمرور الزمان، وازدهرت الآن لتصبح شراكة ديناميكية ومتعددة الأوجه.



وقال إن علاقاتنا الثنائية تم بناؤها على أساس سليم ومتين وعميق الجذور من العلاقات القوية للغاية بين الشعوب ولقد بنى أجدادنا هذه العلاقة ورعوها على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، ومسؤوليتي هي مواصلة البناء على هذه العلاقة ومساعدتها على الازدهار والتطور إلى عصر جديد.



وتابع: لقد قامت السفارة، بمهمتها المسماة (Vande Bharat Mission) بتسهيل سفر الهنود إلى الهند خلال المرحلة المبكرة من جائحة كوفيد -19 ثم عودتهم إلى الكويت لاحقا.

وبالرغم من تحديات جائحة كوفيد- 19، تمكنا من تنظيم حدث واحد كل يوم تقريبا وطوال العام الماضي وكان لدي زميل شاب موثوق به تماما، وعضو ديناميكي في فريق الهند في الكويت، وشريك ملتزم مع زملائه هو السكرتير الأول فهد أحمد خان سوري.



ووصفه انه ديبلوماسي محترف، دائما ما يأخذ جميع مسؤولياته بالمعنى الواسع ويتطوع دائما بما يتجاوز نداء الواجب، ولديه مهارات قوية في التواصل.



وأشار إلى أن العالم قد أحرز تقدما كبيرا في مكافحة الوباء وتعود الحياة تدريجيا ولكن بثبات إلى طبيعتها، وفي الوقت نفسه، يبدو أن المعركة العالمية ضد الوباء من المرجح أن تكون معركة طويلة الأمد.

وفي الهند، نجحنا في تنفيذ أكبر برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم مع أكثر من مليار لقاح حتى الآن في وقت قياسي.



وقال: الهند قدمت المساعدة الطبية وغيرها إلى أكثر من 150 دولة، وأرسلت الهند الأدوية الأساسية ومجموعات الاختبار الطبي وغيرها من المساعدات الطبية وتم شحن الأدوية المصنوعة في الهند إلى وجهات في جميع أنحاء العالم في ظروف لوجستية مروعة فرضتها عمليات الإغلاق وتم نشر فرق الاستجابة السريعة الهندية في 8 دول، بما في ذلك الكويت، كما زار فريق الاستجابة السريعة المكون من 15 عضوا من الهند الكويت في أبريل 2020 لتعزيز البنية التحتية الطبية للكويت في محاولتها لمكافحة كوفيد-19.

وقامت السفن البحرية الهندية وطائرات القوات الجوية بتسليم الإمدادات للأصدقاء والشركاء.

ومن خلال مهمة تسمى (فاكسين مايتري)، بمثابة عملية ديبلوماسية الصحة العالمية، قمنا بتوفير اللقاحات المصنوعة في الهند لأكثر من 90 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مائتا ألف جرعة للكويت.