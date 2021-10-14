محمد راتب



أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني ان الهيئة أصدرت قرارا بفرض حظر مؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من كل من جمهوريتي التشيك وغانا، وذلك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N1.



وأكد الديحاني ان القرار نص على ضرورة ان تخضع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراء المنصوص إليها من لائحه الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان الهيئة أصدرت قرارا برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم من المملكة المتحدة.



وتابع: سوف يتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة.