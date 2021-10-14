واصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم، بعدما نجح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية في تسجيل ثلاثية «هاتريك» خلال مواجهة لوكسمبورغ بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، ليساعد منتخبه على الفوز بنتيجة 5-0.



ودون صاحب الـ 36 عاما الـ «هاتريك» العاشر له على الساحة الدولية، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات مع المنتخبات الوطنية على مدار التاريخ، وفقا لـ«بليتشر ريبورت».



ووصل الأسطورة البرتغالي إلى الهاتريك الـ 58 له على مدار مسيرته، سواء مع الأندية أو المنتخب الوطني، وأصبح لوكسمبورغ الضحية المفضلة لـ«الدون» على الصعيد الدولي بعدما استقبل 9 أهداف من النجم البرتغالي.



وشهد شهر سبتمبر من عام 2013 أول هاتريك دولي لرونالدو، والذي سجله في شباك إيرلندا الشمالية، قبل أن يضم إلى قائمة ضحاياه منتخبات أخرى أبرزها السويد وإسبانيا وسويسرا.