عبدالكريم العبدالله

دشنت الرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والاعلام الصحي تطبيقاً إلكترونيا خاصاً بـ"الصحة النفسية" وهو تطبيق "كلنا معك" وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقالت رئيس الرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والاعلام الصحي د.غالية المطيري في تصريح صحافي، ان تدشين تطبيق "كلنا معك" جاء مع انطلاق حملة توعوية شاملة بـ "الصحة النفسية" تنفذها الرابطة بدعم كريم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبالتنسيق مع اللجنة الدائمة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية، لافته الى أن التطبيق يضم كل ما يخص أمراض الصحة النفسية لزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الصحة النفسية وتهيئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية، وترسيخ السلوكيات والعادات الحياتية السليمة للشباب والمجتمع بشكل عام للحفاظ على صحتهم النفسية، وتقديم الدعم للمصابين بالأمراض النفسية وكيفية التعامل معها والحد من مضاعفاتها.

وبينت د.المطيري أن تطبيق "كلنا معك" متكامل يعنى بالصحة النفسية، ليكون منصة للرجوع إليها للتشخيص الأولي والاستشارات النفسية دون الخجل من مواجهة الطبيب، والتعرف على المعلومات الأساسية حول الأمراض النفسية، وتجنباً للمضاعفات التي قد تترتب عليها.

وأشارت الى أن الحملة التوعوية التي تنفذها الرابطة تتضمن أيضا مجموعة من الأفلام التوعوية واللقاءات المباشرة مع أخصائيي الصحة النفسية، وغيرها من الأنشطة التوعوية بأمراض ومشاكل الصحة النفسية.

بدورها، نوهت عضو الرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والاعلام الصحي د.ضحية العنزي الى أن جائحة كوفيد-19 أثرت كثيراً على الصحة النفسية للناس، حيث تضررت بعض الفئات من ذلك بشكل خاص، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية و الخطوط الأمامية، وطلبة المدارس والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم وأولئك المصابين بحالات صحية نفسية أصلاً، كما تعطلت بشدة خدمات الصحة النفسية والعصبية وخدمات اضطرابات تعاطي مواد الإدمان.

واضافت : إلا أن يدعو إلى التفاؤل هو انه اثناء جمعية الصحة العالمية المعقودة في مايو 2021، فقد أق ّرت الحكومات من جميع أقطار العالم بالحاجة إلى الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات,”، وقد ابتكرت بعض البلدان بالفعل سبلاً جديدة لتقديم رعاية الصحة النفسية لسكانها.

وتابعت: وخلال حملة هذا العام لليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار "الرعاية الصحية النفسية للجميع" لنجعل هذا الشعار واقعاً من خلال مشروع "كلنا معك" الذي يضم مواد جديدة بطريقة شيقة وسهلة القراءة والمشاهدة عن سبل رعاية الصحة النفسية وتقديم الدعم للآخرين أيضاً في هذا المجال، آملين أن يستفيد الجميع من هذه المواد.

من جانبها أوضحت عضو الرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والاعلام الصحي د.ابتهال الحبيب أن اليوم العالمي للصحة النفسية لا يتعلق بأنشطة التوعية فقط، بل يتيح فرصة لتمكين الأشخاص وتحفيزهم للاعتناء بصحتهم النفسية وتقديم الدعم إلى الآخرين.

وعن الحملة قالت د.الحبيب، قامت الرابطة باطلاق مواد إعلامية جديدة لمساعدة الأشخاص الذين يتعايشون مع الاكتئاب، أحد حالات الصحة النفسية الأكثر شيوعاً .

وبينت أن تطبيق "كلنا معك" متاح على متجري الأب ستور والجوجل بلاي ويمكن الوصول إليها عبر الروابط:



تطبيق "كلنا معك" على متجر الأب ستور:



تطبيق "كلنا معك"على متجر جوجل بلاي:





