غيّب الموت اليوم المؤرخ والكاتب والإعلامي الكبير سيف مرزوق الشملان عن عمر 94 عاما كان خلالها من جيل الرواد الأوائل الذين كتبوا ببراعة في مجال تاريخ الكويت.



والراحل مواليد عام 1927 بدأ حياته موظفا في دائرة الصحة، وله العديد من المقالات والأبحاث في الصحف والمجلات الثقافية والأدبية الكويتية، أهمها سلسلة في مجلة «البعثة» الكويتية، وأصدر كتابه بعنوان «من تاريخ الكويت» عام 1959 والذي قدم لنا من خلاله مادة مميزة لتاريخ الكويت منذ نشأتها وحتى وقت تأليفه.



كما قدم برنامجه التلفزيوني الشهير «صفحات من تاريخ الكويت»، الذي وثق لنا من خلاله الرواية الشفاهية الموثوقة من أصحابها والذي يعد من أطول البرامج التلفزيونية، حيث بدأ في عام 1965 واستمر حتى تسعينيات القرن الماضي.



وكان للراحل، رحمه الله، دور بارز ولافت في الحفاظ على جزء مهم من الكويت القديمة ممثلة في دواوين أهل الكويت المطلة على البحر، وكذلك أصدر كتابا بعنوان «الألعاب الشعبية الكويتية» عام 1970، وأيضا أصدر كتابا بعنوان «تاريخ الغوص على اللؤلؤ» والمكون من جزأين عام 1975، وأقام متحفه الخاص والذي أعطى المجتمع من خلاله درسا قيما في حفظ التراث الكويتي القديم بمقتنياته النادرة.



وقد جمع لنا رحلته العملية الطويلة والتي امتدت منذ عام 1950 وحتى عام 2010 الغنية بالعطاء والإنجازات في كتابه «رحلتي مع الكلمة» المطبوع عام 2010، ولم يصنع لنفسه طوال حياته هالة إعلامية على الرغم من الإنتاج الفكري التاريخي الكبير الذي قدمه لنا لمدة جاوزت الستين عاما.



وبهذه المناسبة الحزينة، تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.