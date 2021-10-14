كشفت دراسة اليوم الخميس، أن معدل الإصابة بمرض كوفيد-19 بين الأطفال في إنجلترا زاد في سبتمبر بعد العودة إلى المدارس من عطلة الصيف، وهو ما أبقى الإصابات مرتفعة وإن كانت تراجعت بين البالغين.

وتسجل بريطانيا في الوقت الراهن أعداد إصابات أعلى من بقية البلدان الغربية، لكن الإصابات لم تزد مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الصيف بعد العودة إلى المدارس في سبتمبر على الرغم من ارتفاع الإصابات بين الأطفال.

وكشفت الدراسة التي أشرفت عليها إمبريال كوليدج لندن أن معدل انتشار الإصابة في الفئة العمرية بين 13 و17 عاما بلغ 2.55 بالمئة بين 9 و27 سبتمبر ، بينما بلغ معدل الانتشار في المرحلة العمرية بين 5 أعوام و12 عاما 2.32 بالمئة. وكان معدل الانتشار في جميع فئات العمر بين البالغين أقل من واحد بالمئة.

وبالنسبة للبيانات اليومية سجلت بريطانيا 42776 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأربعاء، وهو أعلى عدد مسجل منذ منتصف يوليو.



