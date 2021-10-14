تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة ببناء وتطوير مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة في جميع شواطئ الكويت، مجهزة بأحدث الخدمات لرواد البحر بأسعار رمزية او مجانية.

وجاء في الاقتراح إن هواية صيد الأسماك الحداق وباقي الهوايات والأنشطة البحرية يمارسها الكثير في دولة الكويت، ولها جذور تاريخية جميلة في الوطن العزيز.



لكن يعاني أهل البحر والحداق من قلة المسنات البحرية المجهزة، والموجودة حالياً لا تتم صيانتها، والخدمات الخاصة بقوارب الصيد محدودة.

فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة أن تقوم ( الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) بالتعاون مع بلدية الكويت وغيرها ببناء وتطوير مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة في جميع شواطئ الكويت، مجهزة بأحدث الخدمات لرواد البحر، يراعى فيها المحافظة على البيئة البحرية، وأن تكون مجانية أو رمزية الأسعار.