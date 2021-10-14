بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان مستذكرا سموه مناقب الفقيد وأعماله الجليلة وإسهاماته المقدرة في خدمة وطنه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في مجال توثيق التاريخ الكويتي عبر إجراء اللقاءات الحوارية مع كوكبة من الرعيل الأول ومؤلفاته الثرية بالمعلومات الوطنية التاريخية وذلك بشكل متواصل على مدى عشرات السنين سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى المؤرخ سيف مرزوق الشملان مشيدا سموه بما قدمه لوطنه من خدمات جليلة عبر مسيرة حافلة بالعطاء لا سيما في مجال توثيق تاريخ الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.