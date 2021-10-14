قال مسؤول إندونيسي بارز اليوم الخميس، إن بلاده أعادت اليوم فتح جزرها السياحية أمام زوار 19 دولة بعد استقرار في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال لوهوت باندجايتان المسؤول عن الاجراءات المتعلقة بالجائحة في بيان له "إنه بناء على توجيهات رئيس البلاد، نسمح للزوار من 19 دولة بالسفر إلى بالي وجزر رياو".

وأضاف المسؤول أن الدول التي تم السماح لمواطنيها بالدخول هي الكويت و السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وليختنشتاين وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبولندا والمجر والنرويج .

وقال باندجايتان إن هذه الدول تعتبر مسيطرة على الجائحة في ظل نظام الإنذار المكون من أربع مستويات الخاص بمنظمة الصحة العالمية .

ويجب أن يكون لدى الزائرين شهادة تطعيم ضد كوفيد19- مكتوبة باللغة الإنجليزية وإثبات اختبار "بي سي آر" سلبي بالإضافة إلى حجز فندق.