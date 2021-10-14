حُكم الأربعاء بالسجن المؤبد على هندي استخدم أفعى كوبرا وثعباناً آخر لقتل زوجته، في جريمة وصفها فريق الادعاء بأنها "من أندر الحالات".

وقال ممثلو الادعاء إن سوراج كومار أطلق ثعباناً من نوع "راسل" الشديد السمية على زوجته، ومكثت في المستشفى نحو شهرين لتلقي العلاج.

وفيما كانت تمضي فترة نقاهة في منزل والديها، حصل الزوج البالغ 28 عاماً على أفعى كوبرا من مدرب ثعابين وألقاه على زوجته خلال نومها.

وأدت لدغة الكوبرا السامة إلى مفتل المرأة البالغة 25 عاماً.

ودفع سوراج ببراءته من التهمة لكن الشرطة أفادت بأن بيانات هاتفه تظهر أنه كان على اتصال بمدربي ثعابين وشاهد مقاطع فيديو عن الثعابين على الإنترنت قبل إقدامه على قتل زوجته في آذار/مارس من العام الفائت في كولام بولاية كيرالا الجنوبية.

واشار وكلاء الادعاء إلى أن سوراج بقي في الغرفة مع زوجته أوثرا بعدما لدغتها الكوبرا وواصل أنشطته الصباحية في اليوم التالي عندما أبلغته والدة المرأة بما حصل.

وقال المدعي العام الذي طلب عقوبة الإعدام إن "طريقة تنفيذ الجريمة والخطة الشيطانية التي اتبعها المتهم لقتل زوجته التي كانت طريحة الفراش تجعلها تندرج في فئة أندر الحالات".

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عنه قوله إن مدرب الثعابين فافا سوريش افاد بأن سوراج قد يكون "تسبب بألم للأفعى لاستفزازها ودفعها إلى اللدغ".

كانت أوثرا من عائلة ثرية، لكن زوجها الذي يعمل في أحد المصارف لم يكن ميسوراً.

وارتاب والد المرأة عندما حاول سراج وضع يده على ممتلكاتها بعد وفاتها.

واشارت تقارير إعلامية إلى أن عائلة سوراج اتُهمت بالتآمر بعد العثور على بعض قطع الذهب التي كانت ملكاً لأوثرا مدفونة بالقرب من منزل سوراج بعد أيام من مقتلها.