عززت شركة لكزس للسيارات الفارهة التابعة لمجموعة تويوتا موتور اليابانية تجهيزات التعامل مع الطرق الوعرة في سيارتها لكزس إل.إكس 2022، من خلال إضافة ستة أوضاع للتعامل مع الطرق المختلفة وهي المتسخة والرمال والأوحال والجليد العميق والصخور وطرق السيارات، بهدف تحسين قدرة السيارة على التعامل مع أي سطح، في حين أن تجهيزات التحكم في الزحف والانحدار، تسمح للسيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) باستخدام أقصى عزم دوران للتغلب على العقبات أو النزول تلقائيًا على المنحدرات الشديدة مع مدخلات محدودة من جانب السائق.

في الوقت نفسه فإن السيارة مزودة بنظام بشاشة عرض جديدة متعددة التضاريس لعرض صور 4 كاميرات على شاشة قمرة السيارة مقاس 3ر12 بوصة حتى يتيح للسائق رؤية المناطق المحيطة بالسيارة بالكامل دون الحاجة إلى الخروج منها. كما يتضمن نظام العرض ما تسميه شركة لكزس بتقنية "رؤية الأرض تحت السيارة"، والتي تحرك الصور المأخوذة من مقدمة السيارة إلى الخلف مع تقدم السيارة وهو ما يجعل الصور تظهر أمام السائق كما لو كانت السيارة شفافة، وتسمح له برؤية حالة الأرض تحت السيارة ووضع العجلات.

في الوقت نفسه فإن السيارة لكزس إل.إكس 2022 ستكون مزودة بنظام مساعدة السائق الإلكتروني "لكزس سيفتي سيستمز بلس 5ر2" والذي يتضمن التحكم في قيادة السيارة والتحذير من الانحراف عن الحارة المرورية مع المساعدة في التحكم في عجلة القيادة وتشغيل المكابح آليا في حالة الطوارئ وتشغيل المصابيح آليا ونظام للتحذير من التصادم الأمامي والخلفي.