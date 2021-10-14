أفاد تقرير للشرطة الفلبينية بأن الشرطة قتلت اليوم الخميس ستة لصوص مشتبه فيهم في تبادل لإطلاق النار ما قبل الفجر بعد مطاردة على طريق سريع خارج العاصمة.

وأوضح التقرير أن الشرطة أرسلت فريقا من رجال دوريات الطرق السريعة لاحتجاز المشتبه فيهم بعدما لوحظ "تواجدهم المريب" في محطة للجازولين في مدينة أنتيبولو في إقليم ريزال شرق مانيلا.

وأضاف التقرير أن المشتبه فيهم الذين كانوا في سيارة وعلى دراجة نارية، فروا بعدما رأوا الشرطة ما أدى إلى مطاردة.

ونصبت الشرطة الحواجز الأسمنتية على طول طريق ماركوس هايواي السريع وتم محاصرتهم بعدما اصطدموا بالحواجز.

ولكن بدلا من الاستسلام فتح المشتبه فيهم النار على رجال الشرطة ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتلهم، وفقا لتقرير الشرطة.

وأصيب شرطي بالرصاص في تبادل إطلاق النار ولكنه خرج من مرحلة الخطر بعد عولج في مستشفى قريب.