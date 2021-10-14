ذكرت وكالة /اكي/ الإيطالية أن شركة الطيران الإيطالية "اليتاليا" - الناقل السابق للطيران الإيطالي ستسير- اليوم/ الخميس/ آخر رحلة لها؛ لتنهي بذلك فصلا من تاريخ صناعة الطيران امتد لـ 74 عاما .

وقالت الشركة- في بيان أوردتة وكالة /اكي/ الإيطالية- إن طائرة رحلة كالياري - روما التي ستهبط مساء اليوم في مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، ستكون آخر رحلة للشركة ليسدل الستار على "اليتاليا " القديمة وتخلفها شركة "إيتا "، مشيرة إلي أنه من المحتمل أن تستمر إيتا في الطيران بعلامة أليتاليا التجارية.

وكانت قد تأسست (أليتاليا) في روما في 16 سبتمبر 1946 باسم أليتاليا ـ الخطوط الجوية الإيطالية الدولية، وكانت أول رحلة لها في 5 مايو 1947 على طريق الملاحة: تورينو ـ روما ـ كاتانيا. بعد شهرين أقلعت أول رحلة جوية دولية من روما إلى أوسلو.

وفي مارس 1948، تم تدشين أول رحلة عابرة للقارات، استغرقت 36 ساعة إجمالاً، وربطت ميلانو ببوينس آيرس بمحطات توقف وسيطة في روما، داكار، ناتال، ريو دي جانيرو وسان باولو، إلى أن نما الأسطول بين عامي 1949 و1950، ودخلت أولى مضيفات الشركة الخدمة وتم تقديم وجبات ساخنة على متن الطائرة.