قالت وزارة الدفاع الأسترالية اليوم الخميس، إنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم مروحية تابعة للبحرية الملكية الأسترالية بعد أن تخلوا عن مروحيتهم في بحر الفلبين خلال رحلة طيران روتينية الليلة الماضية.

وكانت مروحية من طراز "ام اتش - 60 آر سيهوك" تعمل من المدمرة "اتش ام ايه اس بريسبان" ضمن انتشار إقليمي مع المدمرة "اتش إم إيه إس وارامونجا" عندما قام الطاقم بهبوط اضطراري في المياه .

وأنقذ بحارة السفينة "إتش ام ايه اس بريسبان" طاقم المروحية بعد ذلك بنحو 20 دقيقة تقريبا. وتلقى الطاقم الإسعافات الأولية لإصابتهم بجروح طفيفة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون لمحطة "راديو 2 جي بي" اليوم الخميس: "لقد واجهوا صعوبات، وهم ليسوا متأكدين بعد من الخطأ الذي حدث، لكن أهم شيء هو أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم ... وقد تم إعادتهم إلى السفينة بعد نحو 20 دقيقة " .

وأضاف داتون " إن هذا يؤكد فقط العمل الصعب والخطير الذي يقوم به رجال ونساء قوات الدفاع الأسترالية " .

وأثنى قائد الأسطول الأسترالي، الأدميرال البحري مارك هاموند، على طاقمي السفينتين المعنيتين لاستجابتهما السريعة لحالة الطوارئ.

وقال هاموند: "إن الإنقاذ الناجح يعود الفضل فيه إلى مهارة وتفاني ضباط وبحارة إتش إم إيه إس بريسبان".