ذكرت شركة يونايتد أيرلاينز الأمريكية بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة أنها سوف تنهي عقود 232 موظفا قرروا عدم أخذ لقاح مضاد لكوفيد..19-

يشار إلى أن يونايتد أيرلاينز هي أول ناقل جوي كبير يلزم الموظفين بالتطعيم بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن للموظفين الاتحاديين بالتطعيم الكامل.

وفي معرض التعقيب على قرار إنهاء العقود، قال ستيف كيربي الرئيس التنفيذي ليونايتد أيرلاينز "كنت أتمنى أن نكون قد وصلنا إلى 100 (في المئة) ولكن من بين موظفينا الأمريكيين الـ67 ألفا هناك 232 لم يتلقوا التطعيم وهم يمرون حاليا بعملية إنهاء العقد".

وفي الوقت الحالي هناك من أصل 67 ألف موظف لدى يونايتد أيرلاينز، 7ر99 % ملقحين بالكامل.

وبعدما اتخذت يونايتد أيرلاينز القرار بتطعيم طاقمها بشكل كامل، أقدمت شركات طيران أخرى مثل خطوط هاواي الجوية (هاوايان أيرلاينز) وخطوط فرونتير الجوية (فرونتير أيرلاينز) على نفس الخطوة. وفي حين أن يونايتد أيرلاينز قررت أن تكون صارمة مع موظفيها حيال اللقاح، هناك الكثير من الخطوط الجوية التي تجعل الأمر طوعي من جانب الموظفين.