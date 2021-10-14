تمكن باحثون سويديون في جامعة "لوند" السويدية من تطوير تقنية واعدة جديدة تماما بواسطة استخدام أقطاب كهربائية دقيقة للغاية، لمكافحة الألم الشديد، دون أثار جانبية.

ونجح الفريق البحثي بقيادة أستاذ الفسيولوجيا العصبية "ينس شوينبورج" في ابتكار طريقة لمكافحة الألم عن طريق التحفيز الشخصي باستخدام أقطاب كهربائية دقيقة للغاية وصديقة للأنسجة.

ويأمل الباحثون أن تؤدي هذه التقنية الجديدة، في غضون خمس إلى ثماني سنوات القادمة، إلى علاج تحفيزي مُرضٍ للأشخاص الذين يعانون من آلام شديدة بشكل خاص ، مثل آلام السرطان أو الآلام المزمنة المرتبطة بإصابات النخاع الشوكي ، والتي لا يتوفر لها علاج مُرضٍ للآلام اليوم".