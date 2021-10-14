من المقرر أن تمثل المشجعة المسؤولة عن حادث تصادم جماعي خطير في المرحلة الأولى من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس) في حزيران/يونيو الماضي، للمحاكمة في بريست

وتسببت المتفرجة في حادث تصادم جماعي عندما اصطدم الدراج الألماني توني مارتن، وهو يسير بسرعة عالية، بلافتة من الورق المقوى كانت تحمله المتفرجة، مما دفعه للسقوط من دراجته وأعقبه مجموعة كبيرة من الدراجين خلفه.

ولاذت المتفرجة بالفرار من المكان في البداية، لكنها سلمت نفسها بعد بضعة أيام. ليتم اتهامها بالإهمال والتسبب في إصابة جسدية وتعريض حياة الناس للخطر، من بين أمور أخرى.

بعد استجواب المرأة، قال المدعي العام إنها تشعر بالخجل مما فعلته، بحسب صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية.

وقررت اللجنة المنظمة للسباق عدم اتخاذ أي إجراء قانوني، لكن رابطة الدراجين المحترفين تتابع دعوى قضائية.