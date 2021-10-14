قد تبدأ السلطات الفرنسية قريبا في استخدام الصور التي يتم التقاطها من الجو في البحث عن حمامات السباحة والملحقات التي يخفيها أصحاب المنازل عن سلطات الضرائب.

ووفقا لخطط سلطات الضرائب، ستستخدم مكاتب تسجيل الأراضي تقييم صور الأقمار الصناعية لتعديل قيمة العقارات المعنية.

وسيتم تقليل قيام مسؤولي الضرائب بالمعاينة الفعلية للحد الأدنى. كما سيتم تقليل القوى العاملة المطلوبة، مع قيام الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في فحص صور الأقمار الاصطناعية وإرسال رسائل أوتوماتيكية لملاك العقارات.

وأفادت محطة "بي إف إم تي في" بأنه سيتم اختبار تقييم الصور الجوية مبدئيا في تسع مناطق.

وفي أول اختبار في منطقة ألبيس ماريتميس (الألب البحرية)، جرى خلال أسابيع قليلة اكتشاف ثلاثة آلاف حمام سباحة تم إخفاؤها عن سلطات الضرائب.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح تعديل قانوني تم إدخاله العام الماضي لسلطات الضرائب تقييم جميع المعلومات التي ينشرها الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار البحث عن المتهربين من الضرائب.