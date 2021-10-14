أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية الناشئة لوسيد جروب اعتزامها طرح أول سيارة كهربائية مزودة بتكنولوجيا وحدات الاستشعار عن بعد بأشعة الليزر أو "الليدار" في الولايات المتحدة بما يتيح مجموعة واسعة من وظائف مساعد السائق المتقدمة.

يتكون النظام الجديد من مجموعة كاميرات وجهاز رادار ووحدة ليدار ويسمى "دريم درايف برو"، ليجعل السيارة الصالون إير ، التي تعتزم لوسيد طرحها في الولايات المتحدة ، قادرة على وضع نفسها في مكان الانتظار آليا، كما تقدم المساعدة للقيادة في الطرق الخالية وأخرى للقيادة في الطرق البطيئة.

كما تشتمل مقصورة السيارة على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء تتعقب موضع الرأس والنظرة والوميض ومستشعرات الضغط على العجلة لاكتشاف ما إذا كان السائق عاجزًا عن القيادة أم لا ، وفي حالة الطوارئ ، تتوقف السيارة تمامًا بطريقة آلية.

وتعتزم لوسيد جروب توفير هذه التجهيزات بصورة قياسية في النسخة التجريبية للسيارة الصالون.

ويبلغ سعر السيارة أير دريم إيدشن 169 ألف دولار في حين يبلغ سعر الطراز جراند تورينج 139 ألف دولار.

ومن المقرر بدء تسليم السيارات للعملاء خلال العام الحالي.