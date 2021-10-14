بدأت وكالات السفر في مناطق الجذب السياحي بفيتنام، في إطلاق برامج جديدة للجولات السياحية، تتضمن فرض قيود صارمة لمكافحة تفشي وباء كورونا، بينما يتم استقبال السائحين المحليين، والتعافي من تداعيات الجائحة.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية، اليوم الخميس، أن هناك العديد من وكالات السفر التي تبحث حاليا عن طرق لإعادة السائحين، من خلال إطلاق برامج للجولات السياحية التي تلبي احتياجات الوضع الطبيعي الجديد.

ويأتي ذلك بينما تتحول البلاد من اتباع استراتيجية "صفر كوفيد"، إلى التعايش بأمان مع الوباء، حيث قامت معظم الحكومات المحلية بتخفيف قيود مكافحة تفشي مرض "كوفيد 19-" وأعادت فتح الأنشطة السياحية.

وتتيح البرامج السياحية الجديدة للزائرين الاستمتاع بالشواطئ الجذابة الممتدة لمسافات طويلة، والمشاركة في الأنشطة السياحة البيئية داخل المنتجعات.