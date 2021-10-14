أظهرت بيانات حكومية يابانية، أن ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء اليابان، تغيبوا لمدة 30 يومًا أو أكثر خلال العام الدراسي 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - نقلا عن مسح أجرته وزارة التعليم اليابانية - أن أكثر من 196 ألف طالب وطالبة في المدارس الابتدائية والإعدادية في مختلف أنحاء اليابان، تغيبوا لمدة 30 يومًا أو أكثر خلال عام 2020 الدراسي، وذلك بزيادة قدرها 14 ألفا و855 طالبًا عن العام السابق.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.

ويشهد عدد من الدول ارتفاعا جماعيا في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها، والتي تشاهبت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.

ولازالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.