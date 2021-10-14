أكد متحدث بأسم وزارة العدل الإسبانية اليوم الخميس أن الفرنسي لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونخ الألماني عليه المثول أمام محكمة في مدريد الاسبوع المقبل ويواجه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر.

ويتحتم على الفرنسي الدولي هرنانديز 25/ عاما/ إبلاغ المحكمة يوم الثلاثاء المقبل بالمكان الذي سيقضي في عقوبة الحبس التي فرضت عليه أمس الأربعاء لمخالفته أمر بمنع التعرض في 2017 أثناء احترافه في اتلتيكو مدريد.

وبعد مثوله أمام المحكمة سيكون هناك مهلة عشرة أيام أمام المدافع الفرنسي لبدء تنفيذ عقوبة السجن.

وفرض أمر عدم التعرض ضد هرنانديز وصديقته بعد وقوع شجار بينهما في 2017، لكنهما عادا سويا إلى إسبانيا عقب زواجهما وذلك قبل انقضاء عقوبة عدم الاقتراب من بعضهما البعض والتي يسري مفعولها لستة أشهر.

وجرى اتهام هرنانديز بانتهاك أمر عدم التعرض لكن تردد أن العقوبة سقطت بحق زوجته لأنها لم تتسلم القرار الأصلي لحكم المحكمة.

وتنص اللوائح في إسبانيا على سريان العقوبة حتى في حالة التصالح لأن هذا يمنع أي نوع من التصالح القسري.

ودفع هرنانديز ببراءته في هذه القضية بينما لم يعلق بايرن ميونخ على الأمر بعد.

واستأنف هرنانديز أمام المحكمة العليا في إسبانيا، لكن لم يتضح بعد متى ستفصل المحكمة في الدعوى وما إن كانت هذه الدعوى ستحول دون دخوله السجن.