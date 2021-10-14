أعلنت الهيئة الحاكمة لرياضة الجولف في أستراليا اليوم الخميس إلغاء اثنتين من البطولات الصيفية الكبرى بسبب استمرار التعقيدات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.

وذكرت في بيان أن بطولتي أستراليا المفتوحة للرجال لعام 2021والسيدات لعام 2022 تم إلغائهما.

وقال جيمس ساذرلاند الرئيس التنفيذي للهيئة :"لم يُتخذ القرار بسهولة ولكننا نؤمن بأنه القرار الصحيح في ظل الظروف الحالية".

وأضاف :"العنصر الدولي يعني تغيير قواعد الحجر الصحي وقيود السفر التي تعيث فسادا في التخطيط ، ومع وجود لاعبينا البارزين يعيشون خارج البلاد، فإن التحدي يكون أكبر".

وأردف :" الضغط والمجازفة على الأماكن المستضيفة والمنظمين كبير أيضا- هذه شركات صغيرة واجهت بالفعل اضطرابا كبيرا بسبب الجائحة".

وفي البداية، كان من المقرر أن تقام نسخة العام الحالي من بطولة الرجال خلال الفترة من 25 إلى 28 تشرين ثان/نوفمبر، ثم تأجلت لمطلع عام .2022

وكان من المقرر أن تقام بطولة السيدات في شباط/فبراير .2022

وقالت تيريز ماجدولسكي المدير العام للفعاليات والعمليات إنه مع اقتراب مواعيد البطولتين أصبح من الواضح بشكل متزايد صعوبة إقامتهما بسبب القيود المفروضة.

وأضافت أن مخاوف الصحة العامة واستمرار الشكوك بشأن السفر لعبا دورهما حيث يواصل الفيروس الانتشار في أستراليا.

وأغلقت أستراليا حدودها الدولية منذ آذار/مارس 2020، وحتى السفر بين الولايات لا يزال في بعض الحالات خاضعا للحجر الصحي الإلزامي.

وذكرت الهيئة أنه سيبدأ التخطيط لعودة البطولتين في الصيف الأسترالي 2022 / .2023