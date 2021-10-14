أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أنه من المقرر أن يتم إطلاق سفينة الفضاء المأهولة (لين شنتشو13-)، بعد غد السبت الموافق 16 من تشرين أول/أكتوبر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن عملية الاطلاق ستتم في الساعة 1223 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن لين شيشيانج، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول، والمتحدث باسمها، قوله في مؤتمر صحفي، إن هناك ثلاثة رواد فضاء سيظلون في محطة الفضاء لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر أن تكون وانج يابينج، أول رائدة فضاء تعمل في محطة الفضاء الصينية، وسوف تقوم بالسير في الفضاء.

ومن المنتظر أن تنشر وكالة الفضاء المأهول الصينية، مزيدا من المعلومات بشأن المركبة الفضائية، على موقعها الإلكتروني، في وقت لاحق.