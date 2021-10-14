فاز البلغاري دوبرومير كارامارينوف اليوم الخميس برئاسة الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى.

وبات كارامارينوف سادس رئيس للاتحاد الأوروبي لألعاب القوى بعد أن شغل المنصب بشكل مؤقت منذ آذار/مارس 2020 عقب إصابة الرئيس السابق سفين ارني هانسن بسكتة دماغية حالت دون قيامه بمهام وظيفته، قبل وفاته في حزيران/يونيو .2020

وانضم المدرب السابق لألعاب القوى كارامارينوف إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للعبة في 2007 وجرى انتخابه في منصب النائب الأول للرئيس في .2015

وجرى انتخاب كارامارينوف بالتزكية اليوم الخميس رئيسا للاتحاد الأوروبي لألعاب القوى خلال المؤتمر الانتخابي الخاص الذي عقد في مدينة لوزان السويسرية.

وفاز الفرنسي جين جراسيا بمنصب نائب الرئيس وفاز الألماني يورجن كيسينج والبولندي هنريك اولسفسكي بعضوية المجلس.