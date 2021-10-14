أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من كانون ثان/يناير الماضي مذكرة استدعاء تطالب فيها بوثائق من جيفري كلارك المسؤول السابق بوزارة العدل.

وقالت اللجنة مساء الأربعاء إن هناك مزاعم بتورط كلارك في محاولة الجمهوريين للتشكيك في نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام .2020

قال رئيس اللجنة بيني جي. تومسون، في بيان، :"تحتاج اللجنة إلى فهم كل التفاصيل المتعلقة بالجهود التي تم بذلها داخل الإدارة السابقة لتأجيل التصديق على انتخابات 2020 والإسهاب في تقديم معلومات خاطئة حول نتائج الانتخابات".

وأضاف تومسون :"إننا بحاجة إلى فهم دور السيد كلارك في هذه الجهود ضمن وزارة العدل ومعرفة من شارك فيها في مختلف جوانب الإدارة".

وقال إن اللجنة تتوقع أن يتعاون كلارك بشكل كامل مع التحقيق. كما طلبت اللجنة من كلارك الإدلاء بشهادته.

وكشف تقرير صادر عن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ كيف حاول الرئيس آنذاك دونالد ترامب الضغط على وزارة العدل بعد الانتخابات.

وهناك مزاعم بأن كلارك اقترح تسليم رسالة إلى المشرعين بولاية جورجيا وغيرها، تشجعهم على إرجاء التصديق على نتائج الانتخابات.