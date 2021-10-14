يحاول عناصر الإطفاء في كاليفورنيا اخماد حريق أتى على نحو 55 كيلومتراً مربعة ودفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء المناطق المجاورة منذ اندلاعه الاثنين.

يجتاح "أليسال فاير" واديًا جافًا تكسوه النباتات ويبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً شمال غرب مدينة سانتا باربرا الساحلية ولم يتم احتواء سوى 5% منه فقط، بحسب ادارة غابات الولايات المتحدة.

يشارك أكثر من 765 من رجال الإطفاء في إخماد الحريق، وهو الأحدث في سلسة الحرائق المدمرة التي شهدها هذا الموسم.

وتمثلت "العقبة الرئيسية في الرياح العاتية التي عرقلت الوصول الآمن لإطفاء الحريق واستخدام الطائرات للمساعدة في إخماده"، بحسب تقرير عن الحادثة. لم يتم تحديد سبب الحريق بعد.

أمر رئيس شرطة مقاطعة سانتا باربرا بعمليات إجلاء على نطاق 16 كلم، كما تم قطع جزء من الطريق السريع 101 الشهير أمام حركة السير، الممتد على طول ساحل المحيط الهادئ.

تزايد عدد الحرائق وشدّتها في السنوات الأخيرة في كاليفورنيا.

فبحلول أواخر تموز/يوليو، ارتفع عدد الهكتارات المحترقة في كاليفورنيا بنسبة تتجاوز 250 في المئة مقارنة بالعام 2020 الذي اعتُبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات في تاريخ الولاية المعاصر.

وجعل الجفاف الطويل الذي يعتقد العلماء أنه مرتبط بتغير المناخ، غرب الولايات المتحدة هشًا في مواجهة هذه الحرائق المدمّرة.