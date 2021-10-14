أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بأن بلاده، التي تعد من بين أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، تهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

وقال خلال منتدى للطاقة في موسكو إن "روسيا ستسعى عمليا لوصول اقتصادها إلى الحياد الكربوني. حددنا عتبة لتحقيق ذلك بحلول العام 2060 كأقصى حد".

وفي معرض حديثه عن مستقبل أسواق الطاقة العالمية، قال بوتين "سيتراجع دور النفط والفحم".

ورغم تشكيكه على مدى سنوات بالاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية، بدّل بوتين نبرته بشأن هذه القضية في الأشهر الأخيرة.

وبأتي التعهّد بالحياد الكربوني في أعقاب خطوة طموحة قام بها بوتين في حزيران/يونيو عندما أصدر أمرا لحكومته بتطوير خطة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى ما دون المستويات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2050.

وقال بوتين "يحتاج الكوكب إلى خطوات قائمة على المعلومات ومسؤولة من قبل جميع المشاركين في السوق -- سواء كانوا منتجين أو مستهلكين -- تركّز على الأمد البعيد وتصب في مصلحة التنمية المستدامة لجميع بلداننا".

تحتل روسيا حاليا المرتبة الرابعة من جهة مستوى الانبعاثات الكربونية فيما يشير معارضون إلى أن البلد لا تقوم بما يكفي للتعامل مع الأزمة.

ويلفت العديد من العلماء إلى أن روسيا (وخصوصا سيبيريا ومناطقها القطبية) من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي.