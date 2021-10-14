بعد إبقاء حدودها مغلقة أمام الزوار الأجانب منذ آذار/مارس من العام الماضي، تتطلع ماليزيا إلى السماح للسائحين بالدخول إلى لانكاوي، وهي مجموعة من الجزر ذات الرمال البيضاء في مضيق ملقا والتي لطالما كانت نقطة جذب للسائحين.

وقالت وزيرة السياحة نانسي شكري اليوم الخميس إنه من المحتمل إعادة فتح لانكاوي أمام الزوار الأجانب بعد أن تم في الآونة الأخيرة استئنااف الرحلات الداخلية للماليزيين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا وإطلاق "فقاعة سفر" محلية لهذه الجزر.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية الوطنية (برناما)، قالت شكري إن إعادة فتح لانكاوي المقترحة للوافدين من الخارج سوف تشمل "دولا معينة" فقط، وسوف تكون "إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها إنعاش اقتصادنا".