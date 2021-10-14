أنهت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 24 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 049ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 36ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 24 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 910ر1% ومعدل التغطية 49ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 33ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار وكان الاكتتاب فيها أقل من المتوسط، وباعت سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار وكان الاكتتاب فيها فوق المتوسط.